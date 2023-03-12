МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень направлений зеленых инициатив, на которые можно привлечь льготное финансирование, сообщается на сайте правительства РФ. Правительство определит меры адаптации к изменениям климата до 2028 года

"Постановление о расширении перечня направлений зеленых инициатив, на реализацию которых можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Теперь претендовать на льготное финансирование смогут проекты, связанные с возведением энергоэффективного жилья, расчисткой и восстановлением водных объектов, созданием и модернизацией инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии.

Для проектов в сфере энергетики добавлены направления по модернизации и ремонту инфраструктуры для транспортировки водорода, по производству аккумуляторных батарей, их утилизации и повторному использованию. Правительство одобрило законопроекты о нефти и газе

Отмечается также, что получить льготное финансирование смогут проекты, при реализации которых используется технология электрических тепловых насосов.

Программа льготного финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития заработала в 2021 году.