ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, представленный ранее Белым домом. У США только 48 часов: миллиардер предупредил о скором крахе экономики

"Прежде всего, президентский бюджет не серьезный для текущего времени, в котором мы живем. Высокий долг приносит инфляцию. А что делает инфляция, вы видите по этому банку (Silicon Valley Bank — ред). Процентные ставки растут, сказываясь на облигациях и другом", — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

Маккарти добавил, что сейчас США нужно "настоящее лидерство". "Не надо играть в игры с потолком долга. Президент не демонстрирует лидерства в том, чтобы сеть за стол и решить эту проблему (госдолга) раньше, что делает Америку слабее", — добавил спикер палаты.

Ранее Белый дом опубликовал проект бюджета США на 2024 год, который предполагает расходы в размере 6,883 триллиона долларов при доходах на уровне 5,036 триллиона с очередным ростом дефицита. Дефицит бюджета составит 1,846 триллиона долларов против 1,569 триллиона и 1,376 триллиона в 2023 и 2022 годах соответственно.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.