МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Индексация социальных выплат, а также рост зарплат на фоне текущего дефицита на рынке труда окажут поддержку реальным располагаемым доходам населения в 2023 году, такое мнение РИА Новости выразил эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Назван срок, на который невыгодно открывать вклад

По данным Росстата, по итогам 2022 года реальные располагаемые доходы населения, за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, снизились на 1%.

"В экономике ожидается рост зарплат в 2023 году, обусловленный текущим дефицитом на рынке труда. Минэкономразвития РФ ожидает в 2023 году рост реальных заработных плат на 2,6% к уровню 2022 года. При реализации этого сценария такой рост показателя позволит нивелировать падение реальных заработных плат по итогам минувшего года (на 1% к 2021 году). … Определенно, на показателе реальных располагаемых доходов населения позитивно скажется рост социальных выплат — с 1 февраля по постановлению правительства ряд пособий, выплат и компенсаций увеличится на 11,9%", — указал Цыпкин.

Он также отметил, что Минэкономразвития ожидает в ближайшие годы опережающий рост доходов от предпринимательской деятельности и увеличение числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Этот фактор может способствовать росту реальных располагаемых доходов населения в среднесрочной перспективе. Россиянам посоветовали сменить способ сбережения денег

Эксперт АКРА напомнил, что денежные доходы населения состоят из нескольких компонентов, которые представлены разными долями в общем объеме.

"По итогам 2022 года наибольшую долю денежных доходов в 57,2% сформировала оплата труда наемных работников, вторую по объему долю в 20,7% сформировали социальные выплаты, еще 6,2% — доходы от предпринимательской деятельности, 5% пришлось на доходы от собственности, прочие денежные поступления сформировали порядка 11% от объема денежных доходов", — рассказал Цыпкин, добавив, что приблизительные пропорции могут сохраниться и по итогам текущего года.

В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития, разработанным в сентябре прошлого года, снижение реальных располагаемых доходов в 2022 году ожидалось на уровне 2,2%. В 2023 году прогнозируется их рост на 1,6%, в 2024 и 2025 годах — на 2,8% и 2,5% соответственно.