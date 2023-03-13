Эксперт Цыпкин: рост зарплат на фоне дефицита кадров поддержит реальные доходы россиян
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Индексация социальных выплат, а также рост зарплат на фоне текущего дефицита на рынке труда окажут поддержку реальным располагаемым доходам населения в 2023 году, такое мнение РИА Новости выразил эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.
По данным Росстата, по итогам 2022 года реальные располагаемые доходы населения, за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, снизились на 1%.
"В экономике ожидается рост зарплат в 2023 году, обусловленный текущим дефицитом на рынке труда. Минэкономразвития РФ ожидает в 2023 году рост реальных заработных плат на 2,6% к уровню 2022 года. При реализации этого сценария такой рост показателя позволит нивелировать падение реальных заработных плат по итогам минувшего года (на 1% к 2021 году). … Определенно, на показателе реальных располагаемых доходов населения позитивно скажется рост социальных выплат — с 1 февраля по постановлению правительства ряд пособий, выплат и компенсаций увеличится на 11,9%", — указал Цыпкин.
Он также отметил, что Минэкономразвития ожидает в ближайшие годы опережающий рост доходов от предпринимательской деятельности и увеличение числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Этот фактор может способствовать росту реальных располагаемых доходов населения в среднесрочной перспективе.
Эксперт АКРА напомнил, что денежные доходы населения состоят из нескольких компонентов, которые представлены разными долями в общем объеме.
"По итогам 2022 года наибольшую долю денежных доходов в 57,2% сформировала оплата труда наемных работников, вторую по объему долю в 20,7% сформировали социальные выплаты, еще 6,2% — доходы от предпринимательской деятельности, 5% пришлось на доходы от собственности, прочие денежные поступления сформировали порядка 11% от объема денежных доходов", — рассказал Цыпкин, добавив, что приблизительные пропорции могут сохраниться и по итогам текущего года.
В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития, разработанным в сентябре прошлого года, снижение реальных располагаемых доходов в 2022 году ожидалось на уровне 2,2%. В 2023 году прогнозируется их рост на 1,6%, в 2024 и 2025 годах — на 2,8% и 2,5% соответственно.
https://1prime.ru/state_regulation/20230313/840043684.html