МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Европейский союз ввел санкции практически против всех секторов российской экономики, по которым страны-участницы могли договориться, сообщает газета Financial Times. Антироссийские санкции ударили по бедным странам, заявил дипломат

"После десяти пакетов санкций почти не осталось областей в российской экономике, (по мерам) против которых все 27 членов (Евросоюза) могут договориться", — пишет издание.

Согласно газете, чтобы сохранить давление на Россию, европейские власти будут включать в санкционные списки физлица.

Десятый пакет антироссийских ограничений ЕС вступил в силу 25 февраля, расширив экспортно-импортные и персональные санкции, а также введя запреты против некоторых российских СМИ.