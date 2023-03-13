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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230313/840043783.html
FT оценила шансы Евросоюза договориться о новых антироссийских санкциях
Экономика
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Европейский союз ввел санкции практически против всех секторов российской экономики, по которым страны-участницы могли договориться, сообщает газета Financial Times. "После десяти... ПРАЙМ, 13.03.2023
экономика, новости, ес, санкции против рф, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Европейский союз ввел санкции практически против всех секторов российской экономики, по которым страны-участницы могли договориться, сообщает газета Financial Times.
"После десяти пакетов санкций почти не осталось областей в российской экономике, (по мерам) против которых все 27 членов (Евросоюза) могут договориться", — пишет издание.
Согласно газете, чтобы сохранить давление на Россию, европейские власти будут включать в санкционные списки физлица.
Десятый пакет антироссийских ограничений ЕС вступил в силу 25 февраля, расширив экспортно-импортные и персональные санкции, а также введя запреты против некоторых российских СМИ.