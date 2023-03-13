МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте ведомства. Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта

"ФТС России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли", — говорится в сообщении.

Там также добавляется, что ФТС опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте в разделе "Таможенная статистика"/"Внешняя торговля Российской Федерации".

Отмечается, что впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года.

ФТС после введения западных санкций в апреле временно приостановила публикацию данных об экспорте и импорте.