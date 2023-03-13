МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. СОВЕТ ЭКСПОРТЕРОВ ТУРЦИИ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НЕ ПОЛУЧАЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ БЛОКИРОВКОЙ ТРАНЗИТА САНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ В РФ

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