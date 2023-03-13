2023-03-13T10:18:49+03:00
2023-03-13T10:18:49+03:00
2023-03-13T10:18:49+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230313/840044122.html
Турецкие экспортеры не получали сообщений о блокировке санкционных товаров
Экономика
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СОВЕТ ЭКСПОРТЕРОВ ТУРЦИИ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НЕ ПОЛУЧАЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ БЛОКИРОВКОЙ ТРАНЗИТА САНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ В РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 13.03.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. СОВЕТ ЭКСПОРТЕРОВ ТУРЦИИ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НЕ ПОЛУЧАЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ БЛОКИРОВКОЙ ТРАНЗИТА САНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ В РФ
Новость дополняется