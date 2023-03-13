МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а внешнеторговый оборот увеличился на 8,1%, до 850,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Дефицит торгового баланса Франции сократился в январе

По данным ФТС, экспорт за 2022 год составил 591,46 миллиарда долларов, что на 19,9% выше показателей за 2021 год. Импорт за прошлый год составил 259,083 миллиарда долларов что оказалось ниже на 11,7% показателя 2021 года. Таким образом, профицит торгового баланса за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов.

А оборот внешней торговли России, составивший 850,5 миллиарда долларов, увеличился по сравнению с 2021 годом на 8,1%, когда общий оборот внешней торговли России составлял 786,6 миллиарда долларов.