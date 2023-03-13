МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%, сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тысячи безработных, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Безработица в США неожиданно выросла в феврале

"Ситуация на столичном рынке труда остается стабильной. В начале марта уровень безработицы впервые с конца 2019 года снизился до 0,37%", — приводятся на портале мэра и правительства Москвы слова Ефимова.

Заммэра отметил, что с начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тысячи человек, или на 4,5%.

В сообщении отмечается, что в агрегированной базе службы занятости населения города Москвы в начале марта насчитывалось около 400 тысяч вакансий. Таким образом, на одного безработного гражданина, зарегистрированного в службе занятости, приходилось около 15 предложений о работе.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова отметила, что высокая потребность в сотрудниках отмечается в промышленной отрасли.

"При поддержке службы занятости населения более 200 лучших промпредприятий Москвы ведут подбор тысяч рабочих и инженерно-технических специалистов. Особенно востребованы слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токари, шлифовщики, фрезеровщики, операторы станков с числовым программным управлением, инженеры-конструкторы, инженеры-радиотехники", — сказала Александрова.

Она также отметила, что традиционными лидерами по спросу остаются сфера услуг, торговля, в том числе электронная коммерция, транспорт и логистика, ИТ. Доля вакансий из этих отраслей составляет 70% от общего числа предложений в базе службы занятости.

Кроме того, по данным департамента экономической политики и развития, в первые два месяца этого года персонал активно нанимали на предприятия, занимающиеся производством продуктов питания: число трудоустроенных в этой отрасли специалистов превысило количество уволенных на 500 человек.

"Основной прирост пришелся на предприятия по выпуску кондитерских изделий. Почти такое же превышение принятых над уволенными отмечено в области научно-исследовательских разработок. В сфере разработки программного обеспечения было нанято на 400 человек больше, чем уволено, а в производстве компьютеров, оптики и электроники — на 300 человек", — отмечается в сообщении.