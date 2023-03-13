МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. США ждет новая и более серьезная Великая депрессия, заявил в своих соцсетях экс-президент страны Дональд Трамп. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

"Учитывая то, что происходит с нашей экономикой, и предложения по самому резкому и глупому увеличению налогов в истории США… Джо Байден провалится так же, как и бывший президент Герберт Гувер (президент в 1929-1933 гг. — ред.)… У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее и хуже, чем в 1929 году. В качестве доказательства банки уже начинают разваливаться", — пояснил он.

Издание Newsweek пишет, что некоторые при этом связывают крах банка Silicon Valley Bank с результатами законопроекта, подписанного Трампом в 2018 году. Согласно документу, число требований для некоторых региональных банков, как SVB, сокращалось.

Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством в стране после 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, которая повлекла за собой обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов.