МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ расширил перечень продукции для параллельного импорта: в него, в частности, включены бренды косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint Laurent, а также бренды игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Nintendo, сообщили РИА Новости в министерстве. Профицит торгового баланса России достиг рекорда в 2022 году

"Минпромторг России внес изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей), которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации", — отметили в Минпромторге.

"Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например Hasbro, Logitech, Nintendo", — уточнили в министерстве.

В Минпромторге также подчеркнули, что изменения носят точечный характер и связаны не только с дополнением перечня параллельного импорта, но и с исключением из него ряда брендов, возобновивших поставки в РФ. О каких именно исключениях идет речь, в министерстве не уточнили.

В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.