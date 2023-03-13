МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Проблемы в банковской системе США сейчас сконцентрированы в региональных кредитных организациях, однако если предпринимаемых государственных мер окажется недостаточно, то под риском может оказаться вся экономика страны, как это было в финансовый кризис 2008 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по международным рынкам акций компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов. Трамп-младший назвал истинную причину банкротства SVB

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

"Сейчас американское государство уже вмешалось в ситуацию, поскольку существует угроза системного риска для всего финансового сектора США, о чем сами заявили представители американских регуляторов. Если предпринимаемых сейчас государственных мер окажется недостаточно, то под риском может оказаться, в общем-то, вся экономика и все отрасли, как это было в финансовый кризис 2008 года", — считает аналитик.

По его словам, государство принимает меры для контроля ситуации, а также для расчета со вкладчиками SVB. Без этого, как пояснил эксперт, жизнеспособность всей венчурной среды "Кремниевой долины" находится под угрозой.