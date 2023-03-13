Аналитик Герасимов: кризис 2008 года в США повторится, если мер властей будет недостаточно
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Проблемы в банковской системе США сейчас сконцентрированы в региональных кредитных организациях, однако если предпринимаемых государственных мер окажется недостаточно, то под риском может оказаться вся экономика страны, как это было в финансовый кризис 2008 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по международным рынкам акций компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
"Сейчас американское государство уже вмешалось в ситуацию, поскольку существует угроза системного риска для всего финансового сектора США, о чем сами заявили представители американских регуляторов. Если предпринимаемых сейчас государственных мер окажется недостаточно, то под риском может оказаться, в общем-то, вся экономика и все отрасли, как это было в финансовый кризис 2008 года", — считает аналитик.
По его словам, государство принимает меры для контроля ситуации, а также для расчета со вкладчиками SVB. Без этого, как пояснил эксперт, жизнеспособность всей венчурной среды "Кремниевой долины" находится под угрозой.
https://1prime.ru/state_regulation/20230313/840046820.html