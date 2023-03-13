МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Потенциальный финансовый кризис в Соединенных Штатах Америки может ударить по всем экономикам, тесно связанным с ними, в первую очередь по Европе, также пострадает и Азия, в том числе Китай, а для России влияние будет минимальным, прокомментировал РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Трамп предрек США новую Великую депрессию

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

"Если кризис начнет разворачиваться, ну, они (США — ред.) могут его залатать сейчас, соответственно, более мягко пытаться спустить пузырь, но в любом случае это ударит по всем экономикам, которые тесно связаны с американской. Прежде всего по Европе, дополнительно по Европе. И азиатские страны тоже пострадают, в том числе Китай, который является крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов Америки, и Индия. Ну в общем, весь мир", — считает Аксаков. Власти США пытаются купировать банковский кризис

Он отметил, что Россия, отрезанная от западного финансирования, западных финансовых рынков и поставок на Запад, "меньше всех будет подвержена влиянию американского кризиса". При этом, для РФ в этой ситуации могут появиться и положительные стороны.

"Когда американская экономика начнет грохаться, разразится кризис, все рынки начнут искать: "А куда?— В Россию". Поскольку она в меньшей степени пострадала, в меньшей степени связана с американской экономикой сейчас. И, очевидно, возможности для того, чтобы создать прибавочную стоимость, дополнительно получить доход от вложений в российскую экономику, они могут перевесить страх или там критику со стороны Соединенных Штатов Америки", — добавил депутат.