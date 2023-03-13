МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Экспорт свинца из России в денежном выражении в 2022 году упал на 70%, до 80 миллионов долларов, алюминия же — вырос за год на 7%, до 9,2 миллиарда, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Экспорт российской нефти и топлива в денежном выражении вырос в 2022 году

Так, в 2021 году Россия экспортировала свинец и изделия из него на 264 миллиона долларов. Импорт же свинца упал за год на 56% — до 9,4 миллиона долларов с 21,3 миллиона.

При этом экспорт алюминия и изделий из него вырос на 7%, с 8,6 миллиарда долларов в 2021 году до 9,18 миллиарда долларов в 2022 году. Импорт же сократился на 11% — с 1,4 миллиарда долларов до 1,27 миллиарда.

Экспорт черных металлов из РФ сократился в 2022 году на 15%, до 24,5 миллиарда долларов с 29 миллиарда. На те же 15% сократился и их импорт — до 5 миллиардов долларов с 5,9 миллиарда. При этом поставки изделий из черных металлов за рубеж с 4 миллиардов долларов в 2021 году выросли на 9%, до 4,3 миллиарда долларов в 2022-м. Поставки же из-за рубежа сократились на 10%, с 6,5 миллиарда долларов до 5,8 миллиарда. Германия сократила импорт российской нефти в январе на 99,9 процента

Экспорт меди и изделий из нее вырос за год на 16,7%, до 7,1 миллиарда долларов с 6,1 миллиарда, импорт же, напротив, снизился на 16,2%, до 1,5 миллиарда долларов с 1,7 миллиарда. Экспорт олова и изделий из него уменьшился на 2,6%, до 19,3 миллиона долларов с 19,8 миллиона, а импорт, напротив, вырос на 39,3% — до 31,5 миллиона долларов с 22,6 миллиона.

Поставки из РФ за рубеж прочих недрагоценных металлов, металлокерамики и изделий из них увеличились незначительно — на 1,8%, с 694 миллионов долларов в 2021 году до 706 миллионов — в прошлом. Куда существенней вырос их импорт — на 55,2%, до 611 миллионов долларов с 394 миллионов.