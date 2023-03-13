МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при этом попытки предотвратить кризис лишь отложат его — рано или поздно он все-равно произойдет, прокомментировал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Трамп предрек США новую Великую депрессию

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

"Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет довольно серьезный кризис, мировой кризис сравнимый с периодами Великой депрессии, а может быть даже и еще серьезнее", — считает Аксаков.

Он отметил, что очевидно ФРС США сейчас "включит денежный станок" и возьмет ситуацию под контроль, чтобы "залатать соответствующие дыры" и не дать финансовому пузырю перерасти в страшный экономический кризис. Однако, это "латание будет происходить за счет будущего взрыва, который неминуемо должен будет произойти", обратил внимание Аксаков. Названо условие повторения кризиса 2008 года в США

Депутат отметил, что кризис, который сейчас разворачивается в Штатах, связан с тем, что свое внимание от внутренних проблем власти страны перевели на Европу и Украину, вместо решения внутренних проблем, они начали направлять Украине дополнительные, ничем не обеспеченные деньги.

"Участие американцев в спецоперации,…оно усугубляет положение страны, и всего мирового Запада, поскольку эти деньги ничем не обеспечены, …ну или обеспечены оружием, которое не является производительным товаром, его съесть нельзя и одеть нельзя", — добавил Аксаков.

Ситуация, которая складывается, говорит о том, что Западу и США надо переключиться на внутренние задачи и проблемы. Так, власти страны могут принять ряд мер по спасению рухнувших банков, например, присоединить их к другим банкам или продать за доллар. Это возможный шаг, который "позволит сегодня купировать проблему". "Это рано или поздно закончится кризисом, или крахом той финансовой архитектуры, которая создана была в США после Второй мировой войны", — заключил Аксаков.