Депутат Аксаков: в США может развернуться кризис, сравнимый с Великой депрессией
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при этом попытки предотвратить кризис лишь отложат его — рано или поздно он все-равно произойдет, прокомментировал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
"Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет довольно серьезный кризис, мировой кризис сравнимый с периодами Великой депрессии, а может быть даже и еще серьезнее", — считает Аксаков.
Он отметил, что очевидно ФРС США сейчас "включит денежный станок" и возьмет ситуацию под контроль, чтобы "залатать соответствующие дыры" и не дать финансовому пузырю перерасти в страшный экономический кризис. Однако, это "латание будет происходить за счет будущего взрыва, который неминуемо должен будет произойти", обратил внимание Аксаков.
Депутат отметил, что кризис, который сейчас разворачивается в Штатах, связан с тем, что свое внимание от внутренних проблем власти страны перевели на Европу и Украину, вместо решения внутренних проблем, они начали направлять Украине дополнительные, ничем не обеспеченные деньги.
"Участие американцев в спецоперации,…оно усугубляет положение страны, и всего мирового Запада, поскольку эти деньги ничем не обеспечены, …ну или обеспечены оружием, которое не является производительным товаром, его съесть нельзя и одеть нельзя", — добавил Аксаков.
Ситуация, которая складывается, говорит о том, что Западу и США надо переключиться на внутренние задачи и проблемы. Так, власти страны могут принять ряд мер по спасению рухнувших банков, например, присоединить их к другим банкам или продать за доллар. Это возможный шаг, который "позволит сегодня купировать проблему". "Это рано или поздно закончится кризисом, или крахом той финансовой архитектуры, которая создана была в США после Второй мировой войны", — заключил Аксаков.
https://1prime.ru/state_regulation/20230313/840047943.html