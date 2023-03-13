МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Экспорт цинка из России в денежном выражении в 2022 году вырос почти в 6 раз, до 63,1 миллиона долларов, а никеля — почти в 3 раза, до 5,8 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт российского свинца упал в 2022 году на 70 процентов

Так, экспорт цинка и изделий из него увеличился почти в 6 раз, с 10,9 миллиона долларов в 2021 году до 63,1 миллиона долларов в 2022-м. Импорт его при этом за то же время вырос в 1,5 раза — с 231 миллиона долларов до 347 миллионов долларов.

Показал рост в денежном выражении (почти в 3 раза) и экспорт никеля и изделий из него — с 1,996 миллиарда долларов в 2021 году до 5,8 миллиарда долларов в 2022-м. Импорт его при этом упал на 17% — с 83,6 миллиона долларов до 69,4 миллиона долларов соответственно.

По мнению независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, кратный рост экспорта цинка можно объяснить ослаблением спроса на оцинкованный прокат со стороны строительного комплекса и автопрома. "Автопром в 2022 году испытал сильнейший за последнее десятилетие обвал производства, приведшей по цепочке к уменьшению заказов на цинк: выпуск легковых автомобилей упал на 33% до 450 тысяч штук, грузовых – на 24,3% до 141 тысячи штук", — пояснил он.

Расширение же поставок никеля за границу было обусловлено укреплением спроса на него со стороны производителей нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов, которым не подходят никелевый чугун и ферроникель, полагает Хазанов.

"В денежном выражением рост продаж никеля и цинка был обусловлен резким подъемом цен на них на London Metal Exchange весной 2022 года, приведшего к достижению многолетних максимумов. Пик цен на никель в размере 48 тысяч долларов за тонну был достигнут 8 марта 2022 года, цинк вышел на отметку почти 4,5 тысячи долларов 22 апреля. Подобного я не помню с 2010 года", — добавляет эксперт.