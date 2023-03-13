МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Замена на рынке ушедших иностранных компаний позволили российскому бизнесу создать много высокооплачиваемых рабочих мест, что вместе с мерами социальной поддержки позволило снизить бедность в стране до минимального значения с 1990-х годов, прокомментировал РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37 процента

В пятницу Росстат сообщил, что число россиян с доходами ниже границы бедности оказалось на минимальном уровне с 90-х годов — 15,3 миллиона человек или 10,5 процента от численности населения. На сайте ведомства можно найти информацию о группе населения с денежными доходами ниже границы бедности, начиная с 1992 года.

Так, в абсолютном выражении в 1992 году насчитывалось 49,3 миллиона человек, проживающих за чертой бедности (или 33,5 процента от общей численности населения). Близкие к данным за 2022 год значения численности населения, проживающего за чертой бедности, отмечались в 2012 и 2013 годах — и составляли 15,4 и 15,5 миллиона человек соответственно (или 10,7 процента и 10,8 процента от общей численности населения).

Журавлев отметил, что снижение числа людей, живущих за чертой бедности, — важное достижение, так как именно бедность во многом тормозит развитие экономики. "Устойчивый рост экономики определяется в значительной степени размерами внутреннего рынка, а этот показатель вытекает из платежеспособного спроса население. Чем беднее население тем ниже спрос и уже рынок, а следовательно тормозится развитие экономики", — пояснил Журавлев.

"Пути (преодоления проблемы. — Прим. ред.) только два — увеличение высокооплачиваемых рабочих мест и рост социальной поддержки населения. В 2022 году была увеличена соцподдержка и поддержка бизнеса — в результате увеличились доходы населения и появились новые рабочие места. Бизнес при поддержке государства заменил ушедшие иностранные компании и создал рабочие места там, где раньше были импортные товары", — добавил Журавлев.

При этом тенденция может быть неустойчивой, если будет опираться только на государственную поддержку.

"В этом году динамика будет положительной, но сохранение этой тенденции будет зависеть от бизнеса, от его активности и эффективности", — добавил он.