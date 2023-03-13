БУДАПЕШТ, 13 мар — ПРАЙМ. В случае разрыва сотрудничества с Китаем европейская экономика окажется в еще более глубокой рецессии и не сможет найти выход из мирового экономического кризиса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Орбан заявил о перестройке экономических зон в Европе

"Если торговое взаимодействие Европы и Китая из-за идеологии по инициативе Западной Европы или США будет разорвано, европейская экономика окажется в еще большей беде, не сможет найти выхода из мирового кризиса и окажется в еще более глубокой рецессии", — сказал Сийярто после переговоров с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Маттиасом Корманном.

По его словам, Корманн и его организация являются редкими примерами "здравомыслия" в современной европейской политике, потому что "обеими ногами стоят на земле" и не руководствуются идеологией при решении экономических вопросов.

"Если в мире в будущем будут руководствоваться идеологией при решении экономических вопросов, то мир и Европа в нем не смогут справиться с трудностями. Для того, чтобы мы смогли оставить позади мировой экономический кризис, необходим здравый смысл, иначе… выхода из мирового кризиса не будет", — сказал Сийярто. В Венгрии посоветовали Европе поучиться экономическому патриотизму у США

Он отметил, что семь из десяти крупнейших в мире компаний по производству электроаккумуляторов являются китайскими, поэтому "если Европа решит разорвать связи с Китаем или кто-то решит разорвать связи Европы с Китаем", это будет означать "крах для европейской автопромышленности".

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.

Ранее Сийярто сообщил, что приток инвестиций в Венгрию в 2022 году составил рекордные 6,5 миллиарда евро, большая часть из которых приходится на производство аккумуляторов к электромобилям, а в 2023 году этот рекорд, как ожидается, будет побит. Он также заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая. Он отмечал, что в Венгрии имеют производственные мощности три крупнейших немецких автокомпании, а также три китайские и южнокорейские компании, производящие электроаккумуляторы