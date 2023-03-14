МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российский товарный экспорт в 2022 году установил исторический рекорд, достигнув $591,5 миллиарда. Также оказался рекордным и профицит торговли товарами — $332,4 миллиарда. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по внешней торговле за 2022 год и информации Росстата. SIPRI: Россия сокращает экспорт вооружений

Согласно данным ФТС, самый внушительный рост стоимостных объемов экспорта среди крупных товарных групп показал никель, поставки которого в 2022 году увеличились без малого втрое и составили $5,79 миллиарда.

Поставки за рубеж продовольственных товаров и сельхозсырья в прошлом году выросли почти на 15% и достигли $41,3 миллиарда. При этом экспорт удобрений увеличился на 54% — до $19,3 миллиарда.

В то же время поставки минерального топлива (нефть, природный газ, нефтепродукты и уголь) в денежном выражении возросли на 43% и достигли $383,7 миллиарда, что составляет 65% совокупного экспорта.

Что же касается импорта товаров в Россию, то в 2022 году он сократился на 11,7% — до $259 миллиарда.