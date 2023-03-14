МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Состояние экономики Австралии будет для центрального банка основным ориентиром при определении траектории процентных ставок, а жесткое регулирование защищает банковский сектор от последствий крушения Silicon Valley Bank, считают аналитики крупнейших банков Австралии. Инвесторы обанкротившихся банков потеряют деньги, заявил Байден

Инфляционное давление по-прежнему сочетается с благоприятными условиями для бизнеса, а выходящие на этой неделе данные по рынку труда, вероятно, будут сильными, поэтому внутренние факторы окажутся в центре внимания Резервного банка Австралии (РБА), заседание которого намечено на 4 апреля. Вместе с тем банк продолжает оценивать последствия крушения Silicon Valley Bank.

Аналитики трех из четырех крупнейших банков страны, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank и ANZ Group Holdings, по-прежнему ожидают, что РБА в апреле повысит ключевую процентную ставку 11-й раз подряд.

"Внутренние фундаментальные данные Австралии по-прежнему предполагают дальнейшее ужесточение политики РБА", — говорит старший экономист ANZ Research Аделаида Тимбрелл.

Аналитики этих трех банков ожидают повышения ставки в апреле на 25 базисных пунктов, до 3,85%, при этом два из них прогнозируют, что в мае ставка достигнет пика на уровне 4,10%.

С мая прошлого года РБА повысил ставку на 350 базисных пунктов, что почти соответствует траектории ФРС. В результате этот цикл ужесточения стал самым агрессивным за несколько десятилетий. Американские банки толкают мир к новому кризису

По словам Тимбрелла, ситуация, развивающаяся в последние несколько дней, может повысить риск того, что мировые центральные банки сделают паузу раньше, чем ожидалось. Инвесторы все большое ставят на то, что ФРС может оставить политику без изменений.

Хотя банковский сектор Австралии не имеет иммунитета к последствиям краха SVB, тут он лучше защищен, чем в других странах, отмечает Родриго Катрил, стратег-аналитик NAB.

"Мы как бы наблюдаем на расстоянии, и мы также выигрываем от этого расстояния", — говорит он.

В Австралии существует структура регулирования, которая обеспечивает сильную структуру капитала, надежную управляемость, устойчивость к росту процентных ставок и более высокие стандарты кредитования.

На мировых рынках банковские акции пострадали в результате краха SVB, несмотря на заверения властей США.

При этом Стивен Холмарик, главный экономист СВА, ожидает повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в марте и в мае, ссылаясь на то, что инфляция в США "остается слишком высокой для ФРС".