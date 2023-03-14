МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в ноябре-январе сохранилась на уровне октября-декабря в 3,7%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Политолог объяснил, почему в России снизилась бедность

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 3,8%.

В аналогичный период прошлого года безработица в стране составляла 4%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в ноябре-январе составило 1,253 миллиона человек, поднявшись на 5 тысяч по сравнению с показателем за август-октябрь, но сократившись на 94 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в ноябре-январе выросло в годовом выражении на 309 тысяч и составило 32,839 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,7%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 5,7% в годовом выражении, как и ожидалось, без учета — на 6,5% при прогнозе роста на 6,6%.