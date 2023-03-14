МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ВВП Германии вырастет в 2023 году лишь на 0,4%, в то время как уровень инфляции останется на высоком для ФРГ уровне в 5,8%, говорится в опубликованном во вторник прогнозе Института экономических исследований (IWH) в Галле. В Германии ввели мораторий на выплаты кредиторам Silicon Valley Bank

"Ожидается, что валовой внутренний продукт вырастет всего на 0,4% в 2023 году, а инфляция останется высокой, на уровне 5,8%", — сообщил IWH.

В следующем году экономика Германии вырастет на 1,9%, прогнозирует институт.

IWH отмечает, что ожидавшийся в прошлом году резкий спад экономики Германии не произошел из-за улучшения ситуации с поставками газа. По данным института, в прошлом году ВВП Германии вырос на 1,8%, несмотря на энергетический кризис.

Тем не менее, экономическая ситуация в стране остается сложной из-за высокой инфляции, высоких процентных ставок и снижающихся реальных доходов.

По данным Федерального статистического управления Германии, в первые два месяца 2023 года инфляция стабилизировалась на уровне 8,7%.