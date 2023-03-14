МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия кратно повысила свой экономический суверенитет с 2022 года и не рухнула, как рассчитывал противник, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин отметил тенденцию на повышение зарплат

"Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год, может быть это важнейший результат 2022 года. В чем он заключается: мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Ведь на что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц — вот на что был расчет",- сказал он во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

"Расчет был на то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами, рухнет финансовая система, десятки тысяч людей останутся без работы, выйдут на улицу, будут протестовать, Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет, но этого не произошло", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам президента, финансовая система России устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства и финансовым учреждениям.

"Очень важное обстоятельство – это то, что наша финансовая система устояла благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям", — сказал он.

"Да, у них тоже был сбой, у них было снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением, но она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе и развитие идет уверенно. И это принципиальный вопрос", — заявил президент.

Глава государства заключил, что недоброжелатели рассчитывают в среднесрочной перспективе создать России проблемы в экономике, такие риски есть, но все будет нормально.

"Надо признать, что эти наши, значит, недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем. Почему, на предприятиях длительного цикла требуется, конечно, современное оборудование, современные разработки, но, я думаю, что и здесь у нас все будет нормально", — сказал он.

Наконец, Путин отметил, что сейчас в России внедряют новые инструменты поддержки инновационных отраслей производства. "Это и производственная промышленная ипотека, это льготирование и создание определенных промышленных кластеров", — пояснил президент России.

В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода во вторник глава государства пообщался с рабочими предприятия.