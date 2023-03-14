Путин заявил, что Россия кратно повысила свой экономический суверенитет
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия кратно повысила свой экономический суверенитет с 2022 года и не рухнула, как рассчитывал противник, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год, может быть это важнейший результат 2022 года. В чем он заключается: мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Ведь на что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц — вот на что был расчет",- сказал он во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
"Расчет был на то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами, рухнет финансовая система, десятки тысяч людей останутся без работы, выйдут на улицу, будут протестовать, Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет, но этого не произошло", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, по словам президента, финансовая система России устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства и финансовым учреждениям.
"Очень важное обстоятельство – это то, что наша финансовая система устояла благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям", — сказал он.
"Да, у них тоже был сбой, у них было снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением, но она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе и развитие идет уверенно. И это принципиальный вопрос", — заявил президент.
Глава государства заключил, что недоброжелатели рассчитывают в среднесрочной перспективе создать России проблемы в экономике, такие риски есть, но все будет нормально.
"Надо признать, что эти наши, значит, недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем. Почему, на предприятиях длительного цикла требуется, конечно, современное оборудование, современные разработки, но, я думаю, что и здесь у нас все будет нормально", — сказал он.
Наконец, Путин отметил, что сейчас в России внедряют новые инструменты поддержки инновационных отраслей производства. "Это и производственная промышленная ипотека, это льготирование и создание определенных промышленных кластеров", — пояснил президент России.
В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода во вторник глава государства пообщался с рабочими предприятия.
https://1prime.ru/state_regulation/20230314/840066274.html