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https://1prime.ru/state_regulation/20230314/840066339.html
Путин отметил тенденцию на повышение зарплат
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В России отмечается тенденция на рост зарплат, несмотря на их небольшое снижение в реальном выражении, заявил президент Владимир Путин. Во вторник глава государства посетил... ПРАЙМ, 14.03.2023
общество , экономика, новости, россия, владимир путин, зарплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В России отмечается тенденция на рост зарплат, несмотря на их небольшое снижение в реальном выражении, заявил президент Владимир Путин.
Во вторник глава государства посетил авиазавод в Улан-Удэ и пообщался с его работникам.
Глава государства сообщил, что в реальные зарплаты и доходы в стране снизились на один процент.
"Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение", — подчеркнул Путин.