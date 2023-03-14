МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В России отмечается тенденция на рост зарплат, несмотря на их небольшое снижение в реальном выражении, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил, что Россия кратно повысила свой экономический суверенитет

Во вторник глава государства посетил авиазавод в Улан-Удэ и пообщался с его работникам.

Глава государства сообщил, что в реальные зарплаты и доходы в стране снизились на один процент.

"Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение", — подчеркнул Путин.