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2023-03-14T16:32:00+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230314/840066403.html

Путин оценил падение ВВП Украины в 40 процентов

Экономика

Новости

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https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ВВП Украины рухнул как минимум на 40 процентов, в России сокращение на 2,1 процента, заявил президент Путин ПРАЙМ, 14.03.2023

экономика, новости

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