МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ВВП Украины рухнул как минимум на 40 процентов, в России сокращение на 2,1 процента, заявил президент Путин
https://1prime.ru/state_regulation/20230314/840066403.html
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ВВП Украины рухнул как минимум на 40 процентов, в России сокращение на 2,1 процента, заявил президент Путин
https://1prime.ru/state_regulation/20230314/840066403.html
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