МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Безработица в России находится на исторически минимальном уровне в 3,6%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин посетит Улан-Удэнский авиационный завод и встретится с главой Бурятии

"Безработица оказалась на исторически минимальном уровне, даже до пандемии у нас безработица была 4,7%, а последние данные по рынку труда — 3,6%", — сказал он во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиазавода.

Российский лидер подчеркнул, что "все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается".