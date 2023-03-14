Безработица в России достигла исторического минимума
Путин заявил, что безработица в России достигла исторического минимума в 3,6 процента
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Безработица в России находится на исторически минимальном уровне в 3,6%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безработица оказалась на исторически минимальном уровне, даже до пандемии у нас безработица была 4,7%, а последние данные по рынку труда — 3,6%", — сказал он во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиазавода.
Российский лидер подчеркнул, что "все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается".