Денежная база в России в широком определении снизилась за февраль
ЦБ сообщил о снижении объема денежной базы в широком определении в феврале на 0,9 процента
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта составил 23,986 триллиона рублей после 24,195 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель снизился на 209,1 миллиарда рублей, или на 0,9%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (16,422 триллиона рублей на 1 марта). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,238 триллиона), обязательные резервы (265,4 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (5,061 триллиона рублей).