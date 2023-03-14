МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта составил 23,986 триллиона рублей после 24,195 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. Банковские депозиты в ЦБ увеличились во вторник

Таким образом, за месяц показатель снизился на 209,1 миллиарда рублей, или на 0,9%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (16,422 триллиона рублей на 1 марта). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,238 триллиона), обязательные резервы (265,4 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (5,061 триллиона рублей).