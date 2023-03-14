МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В Deutsche Bank во вторник сообщили, что считают наиболее вероятным повышение процентных ставок Европейского центрального банка на 25 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Россия переместилась с первого места среди торговых партнеров портов ФРГ

Ранее в банке ожидали повышение ставок на 50 базисных пунктов, однако ожидания изменились после коллапса американского банка Silicon Valley Bank.

Аналитики Deutsche Bank не исключают, что ЕЦБ сделает паузу в повышении ставок, если к четвергу ситуация на рынках не стабилизируется.