МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин отметил рост энергетической отрасли России в 2022 году

"Важно также определить ключевые перспективные направления нашего дальнейшего взаимодействия с партнерами. С этой целью Правительством при участии представителей бизнеса будет разработана новая стратегия внешнеэкономической деятельности", — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами.