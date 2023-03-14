МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Росимущество перечислило в федеральный бюджет РФ в 2022 году 784 миллиарда рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием — 753 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Минфин cохраняет планы сбалансировать бюджет в 2025 году

Во вторник состоялось расширенное заседание итоговой коллегии Росимущества, в котором приняли участие глава ведомства Вадим Яковенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Казначейства Роман Артюхин и другие.

"Все плановые показатели, поставленные перед Росимуществом, были достигнуты. Бюджетное задание выполнено на 110%. Агентством обеспечено поступление в федеральный бюджет 784 миллиардов рублей. Дивиденды компаний с госучастием составили 753 миллиарда рублей, рост относительно 2021 года — 414 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, доходы от сдачи в аренду федерального имущества и продажи земли в целом составили порядка 17 миллиардов рублей; поступления от продажи акций и объектов имущества казны оцениваются в 8,7 миллиарда рублей.

"Безусловно, росту доходов способствовало в том числе увеличение темпов вовлечения имущества в хозяйственный оборот. В прошлом году количество вовлеченных объектов казны, включая земельные участки, приблизилось к 20 тысячам, это на 59% больше, чем в 2021 году", — сказал Яковенко, чьи слова приведены в релизе.