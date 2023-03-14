МАДРИД, 14 мар — ПРАЙМ. Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Испании достиг 16,6% в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало самым высоким показателем с 1994 года, свидетельствуют распространенные во вторник данные национального института статистики Испании (INE). Рост цен на продукты в Финляндии установил новый рекорд

Таким образом, согласно INE, февральские показатели выше как 15,4%, зарегистрированных в январе, так и ранее рекордных 15,7%, зафиксированных в декабре 2022 года.

Среди продуктов, которые больше всего подорожали по сравнению с прошлым годом, выделяют сахар (52,6%), сливочное масло (39,1%), соусы и приправы (33,8%), оливковое масло (33,5%) и цельное молоко (33,2%)

Этот рост цен происходит вопреки принятым правительством Испании мерам по сдерживанию инфляции. Так, в конце декабря председатель правительства королевства Педро Санчес заявил об одобрении нового пакета помощи на 10 миллиардов евро для финансовой защиты граждан страны в условиях кризиса. Одним из ключевых аспектов пакета помощи является снижение НДС на определенные продукты из потребительской корзины с целью смягчения последствий инфляции. Так, правительство на шесть месяцев отменило НДС размером в 4% на все основные продукты питания, включая хлеб и молоко, а также снизило НДС на масло и макароны с 10% до 5%.

Годовая инфляция в Испании достигла в феврале 6,1%, в то время как в январе этот показатель составлял 5,9%, следует из предварительных данных INE. По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.