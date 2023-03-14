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2023
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Инфляция в Аргентине превысила 13 процентов
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Инфляция в Аргентине за два месяца текущего года составила 13,1%, сообщил Национальный институт статистики. "Потребительские цены в феврале выросли на 6,6% по отношению к январю,... ПРАЙМ, 14.03.2023
экономика, новости, аргентина, экономика, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине за два месяца текущего года составила 13,1%, сообщил Национальный институт статистики.
"Потребительские цены в феврале выросли на 6,6% по отношению к январю, в годовом выражении рост составил 102,5%, за два месяца инфляция набрала 13,1%", — говорится в сообщении.
Больше всего в феврале подорожали продукты питания (на 9,8%) и услуги связи (7,8%).
Потребительские цены в Аргентине в 2022 году выросли на 94,8%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.