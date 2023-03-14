БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине за два месяца текущего года составила 13,1%, сообщил Национальный институт статистики. Аргентина и Бразилия подписали соглашения об экономической интеграции

"Потребительские цены в феврале выросли на 6,6% по отношению к январю, в годовом выражении рост составил 102,5%, за два месяца инфляция набрала 13,1%", — говорится в сообщении.

Больше всего в феврале подорожали продукты питания (на 9,8%) и услуги связи (7,8%).

Потребительские цены в Аргентине в 2022 году выросли на 94,8%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.