МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении проект новой редакции закона "О занятости", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы. Госдума приняла закон о выплате страховой суммы военным при спорах

Законопроект предлагает также закрепить, что правительство России будет устанавливать порядок финансовой поддержки работодателей, которые трудоустраивают молодежь.

"Размер максимальной величины пособия по безработице в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице составляет величину, равную минимальному размеру оплаты труда", — также говорится в тексте законопроекта.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы: спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Сергей Неверов, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев и его заместитель Андрей Исаев, член комитета по труду Михаил Тарасенко, а также сенаторы: спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, первый вице-спикер Андрей Турчак, глава конституционного комитета Андрей Клишас, глава комитета по соцполитике Инна Святенко и член этого комитета Дарья Лантратова.