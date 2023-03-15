ГД рассмотрит в первом чтении проект новой редакции закона "О занятости"
Госдума рассмотрит в первом чтении проект новой редакции закона "О занятости"
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении проект новой редакции закона "О занятости", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы.
Законопроект предлагает также закрепить, что правительство России будет устанавливать порядок финансовой поддержки работодателей, которые трудоустраивают молодежь.
"Размер максимальной величины пособия по безработице в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице составляет величину, равную минимальному размеру оплаты труда", — также говорится в тексте законопроекта.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы: спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Сергей Неверов, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев и его заместитель Андрей Исаев, член комитета по труду Михаил Тарасенко, а также сенаторы: спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, первый вице-спикер Андрей Турчак, глава конституционного комитета Андрей Клишас, глава комитета по соцполитике Инна Святенко и член этого комитета Дарья Лантратова.