МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Количество кинотеатров с 2020 года в России уменьшилось на 16% на фоне пандемии коронавируса и остановки проката зарубежных фильмов, при этом ожидать роста их числа в ближайшее время не стоит, свидетельствует исследование сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", результаты которого есть у РИА Новости. Российские онлайн-кинотеатры за год восстановили число подписчиков

"За три года количество кинотеатров в стране уменьшилось на 16,3%. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса и остановкой проката зарубежных фильмов… С 2020 года в России закрылось 532 кинотеатра", — говорится в исследовании.

Больше всего пострадал кинорынок в Алтайском крае, в Тульской области и Калмыкии. Там закрылось половина организаций, из-за чего на Алтае вместо двадцати кинотеатров теперь работают только десять, в Тульской области вместо десяти — пять, а в Калмыкии вместо четырех — два.

Отмечается, что сильнее всего рынок кинотеатров пострадал в 2020-2021 годах из-за того, что многие организации не пережили коронавирусные ограничения. При этом к 2022 году падение рынка замедлилось, но, как указывается в исследовании, "из-за остановки проката фильмов голливудских киностудий в начале 2022 отрасль так и не смогла восстановиться".

Ожидать роста числа кинотеатров в ближайшее время не стоит, считает эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев. "Кинопрокатный бизнес будет постепенно увядать из-за санкций. И даже если санкционная борьба закончится, восстановить отрасль до уровня 2018-2019 годов будет не так просто", — уверен он. Эксперт также напомнил, что у кинотеатров две основные статьи доходов: кинопрокат и бар. При этом сам кинопрокат составляет не более 30% от доходов кинотеатра. Всю остальную прибыль приносит бар.

"Несмотря на то что касса кинотеатра во многом зависит от бара, продажи попкорна и газировки напрямую связаны с количеством посетителей кинотеатра. Нет проката — нет посетителей, а значит, нет выручки у бара", — отметил он.