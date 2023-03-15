МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россияне в 2022 году купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше, чем в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России. Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации

"По сведениям крупнейших российских банков, в 2022 году населению реализовано более 75 тонн золота в слитках, тогда как в 2020-2021 годах указанные объемы составляли порядка 5 тонн и серебра — более 8 тонн", — говорится в сообщении.

В феврале в министерстве сообщали данные по состоянию на ноябрь 2022 года, согласно которым граждане купили свыше 50 тонн слитков. Накануне в ВТБ рассказали, что с марта прошлого года, после отмены НДС 20% на покупку золота, банк реализовал клиентам порядка 37 тонн слитков.

В марте 2022 года в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Затем уполномоченным банкам было разрешено продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту. А в июле прошлого года появился закон, освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходы физлиц от реализации золота в слитках.