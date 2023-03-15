МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Западные санкции в отношении Крыма не привели к критическим результатам, заявил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Россию похвалили за возврат Крыма

"Сегодня некоторые люди испытывают трудности из-за эмбарго, введенного Западом в отношении Крыма. С другой стороны, введенные эмбарго не дали критических результатов", — сказал Сель.

По его словам, представители различных кругов Турции изъявляют желание посетить Крым и лично ознакомься с ситуацией в регионе.

"У деловых людей есть запросы на посещение Крыма. Кроме того, крымскотатарские соотечественники в Турции, другие неправительственные организации Турции, а также некоторые депутаты Великого национального собрания Турции хотят посетить Крым и на месте ознакомиться с ситуацией", — сказал Сель.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".