МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В Африке нарастает сопротивление американскому диктату, заявил в беседе с РИА Новостиспикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. Медведев призвал вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

Политик отметил, что регион, намереваясь развиваться без диктата со стороны западных стран, оказывает сопротивление Вашингтону.

"Мы в свое время были наказаны за сопротивление Америке и Британии, против нас ввели санкции, но африканцы сейчас осознают, что у них в стране сосредоточено большинство ресурсов, и западные страны завидуют, хотят отобрать их, как они всегда это делали в колониальную эпоху", — пояснил Мутсвангва.

По его словам, на фоне разветвления мировой экономики и финансовых центров у Африки появилось больше друзей и возможностей.

Спикер также поблагодарил российскую сторону за оказанную СССР поддержку в борьбе за независимость азиатских и африканских государств, подчеркнув, что жители Зимбабве чтят русских.

"Именно благодаря России Африка свободна. Если бы не Россия и ее поддержка, мы бы еще долго не увидели независимости. Россия дала нам возможность стать независимыми в военном плане, стать теми, кто мы есть. Теперь мы свободные страны и всегда с благодарностью будем вспоминать о том, что сделали русские люди для нас", — пояснил он.

Политик добавил, что строящемся в столице Зимбабве Музее освобождения Африки планируется поставить России памятник в честь победы в Великой Отечественной войне.

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