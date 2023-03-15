МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ по итогам проверок в 2022 году выявила 4 447 нарушений и недостатков на 885,6 миллиарда рублей, говорится в отчете о работе контрольного ведомства в прошлом году. Счетная палата раскрыла объем неисполненных средств федерального бюджета

"Счетной палатой по итогам проверок в 2022 году выявлено 4 447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 миллиарда рублей", — сказано в документе. Для сравнения, в 2021 году было выявлено 4 253 нарушений на общую сумму 1,541 триллиона рублей.

Как отмечают аудиторы, в прошлом году наибольшая доля нарушений, имеющих денежное выражение, приходится на нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности – 705 фактов нарушений на общую сумму 736,5 миллиарда рублей (83,2%), среди которых основную долю занимают нарушения в части бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности (591,1 миллиарда рублей).

"Типичными, как и в предыдущие годы, явились нарушения правил ведения бухгалтерского учета (86,8 миллиарда рублей), нарушения при оформлении и ведении регистров бухгалтерского учета (36,3 миллиарда рублей), нарушения при оформлении фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами (22,3 миллиарда рублей)", — поясняется в отчете контрольного ведомства. Аудиторам обеспечили независимость от аудируемых лиц

В отчете указывается, что в 2022 году значительное внимание уделялось аудиту формирования и исполнения федерального бюджета. В ходе проверок были выявлены нарушения по формированию бюджета – 245 фактов, а также нарушения, связанные с исполнением бюджета, – 1216 фактов на сумму 74,9 миллиарда рублей (8,5%), среди них превалируют нарушения при предоставлении и использовании субсидий юридическими лицами (32,8 миллиарда рублей).

Другой значимый блок нарушений связан с госзакупками. "Одним из основных предметов исследования стали вопросы достижения целей и результатов государственных программ и федеральных проектов посредством осуществления закупочной деятельности. В 2022 году Счетной палатой был выявлен 641 факт нарушений в этой сфере на общую сумму около 20 миллиардов рублей (2,3%)", — указывает ведомство.

Кроме того, в ходе проверок контрольное ведомство, как и в предыдущие годы, выявило нарушения при реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) — в этой области установлено 104 факта нарушений на сумму 15,3 миллиарда рублей (1,7%). Также были выявлены нарушения в сфере управления и распоряжения федеральным имуществом — 331 нарушение на общую сумму 0,9 миллиарда рублей (0,1%). "Преимущественно это нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением полномочий собственника имущества унитарного предприятия", — уточнила Счетная палата.