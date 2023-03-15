МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В январе-феврале рост экономической активности в Китае ускорился благодаря потреблению и инвестициям в инфраструктурные проекты и несмотря на слабость внешнего спроса и продолжающийся спад в секторе недвижимости. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

Отмена карантинных мер в конце 2022 года оживила вторую по величине экономику мира, рост которой ранее замедлился до минимума почти за полвека. Экономисты ожидают, что в ближайшие месяцы ее импульс усилится.

Национальное бюро статистики Китая сообщило в среду о том, что в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года промышленное производство выросло на 2,4%, немного не дотянув до прогноза опрошенных Reuters экономистов, ожидавших роста на 2,6%. В декабре годовой рост промышленного производства составил 1,3%.

За первые два месяца этого года по сравнению с январем-февралем прошлого года розничные продажи в Китае выросли на 3,5% после сокращения на 1,8% в декабре. Этот индикатор совпал с прогнозом аналитиков. Он также вселяет надежду на оживление китайской экономки за счет внутреннего потребления на фоне ослабления внешнего спроса.

Индексы менеджеров по снабжению (PMI) за февраль, которые были опубликованы 1 марта, также указали на силу экономики Китая.

"В целом эти данные подтверждают то, что показали опережающие индикаторы, включая PMI, а именно, что ослабление связанного с пандемией негативного воздействия обусловило быстрое улучшение экономических условий в начале года", — сказал экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард. Аналитик назвал страны, где грядет дефолт

Чувствительный к карантинам сектор общественного питания существенно выиграл благодаря отмене ограничений: в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года его выручка выросла на 9,2% после падения на 14,1% в декабре, когда рост заболеваемости не позволял людям выходить из дома.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы импульс роста экономики Китая усилится в основном за счет продолжающегося восстановления потребления и все еще стимулирующей макроэкономической политики", — написали клиентам аналитики Goldman Sachs.

Их коллеги из Nomura отметили, что сокращение экспорта и слабость сектора недвижимости сдерживают восстановление экономики. По их прогнозу, в 1-м квартале годовой рост ВВП Китая ускорится до 3,6% с 2,9% в последнем квартале прошлого года.

Рост инвестиций в основной капитал в январе-феврале по сравнению с таким же периодом 2022 года составил 5,5% после роста на 5,1% за весь прошлой год.

Инвестиции в инфраструктурные проекты по сравнению с январем-февралем 2022 года выросли на 9,0% благодаря государственным расходам. В то же время капиталовложения в недвижимость сократились на 5,7%, что стало следствием осторожности покупателей жилья и застройщиков.

В среду центральный банк Китая четвертый месяц подряд увеличил вливание ликвидности в экономику через программу среднесрочного кредитования, но оставил ключевую ставку без изменений. Народный банк Китая заявил о противостоянии давлению США и стран Запада

Национальное бюро статистики объединяет данные за январь и февраль, чтобы сгладить связанные с празднованием Нового года по Лунному календарю искажения. В этом году выходные пришлись на январь, а в прошлом году — на февраль.

"В этом году экономика постепенно восстанавливается, но следует отметить, что балансы компаний и граждан пострадали за годы пандемии и на их восстановление требуется время", — сказал журналистам представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй.

Власти Китая установили на этот год скромный целевой уровень роста ВВП, примерно в 5%, после того как в прошлом году цель не была достигнута.

Достижение роста на 5% будет проблематичным, "но нам надо быть уверенными в том, что у нас есть условия, основа и доверие, чтобы достичь цели роста", сказал Фу.

В феврале уровень безработицы в городах Китая поднялся до 5,6% с 5,5% в январе. Фу объяснил этот рост сезонными факторами, связанными с Новым годом по лунному календарю. Уровень безработицы среди людей в возрасте от 16 до 24 лет в феврале составлял 18,1%.