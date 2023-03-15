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2023
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Госдуму попросили в приоритетном порядке рассмотреть проект о госзакупках
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попросила Государственную думу в приоритетном порядке рассмотреть проект закона об упрощении госзакупок. Ранее документ... ПРАЙМ, 15.03.2023
экономика, новости, госдума, валентина матвиенко, законопроект, госзакупки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попросила Государственную думу в приоритетном порядке рассмотреть проект закона об упрощении госзакупок.
Ранее документ был внесен сенаторами в нижнюю палату парламента.
"Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять", — рассказала Матвиенко в ходе пленарного заседания СФ.
По ее словам, российские регионы "очень ждут" принятия этого закона, поскольку он позволит оперативнее принимать решения, не снижая при этом качество процедуры.
Спикер Совфеда сообщила, что накануне обсудила инициативу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства поддержал проект, отметила она.
Матвиенко также подчеркнула, что значительно улучшить ситуацию позволит внесение поправок в ряд правительственных нормативных актов без изменения законодательства.