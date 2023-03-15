МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попросила Государственную думу в приоритетном порядке рассмотреть проект закона об упрощении госзакупок. В Совфеде рассказали о согласовании предложений по госзакупкам

Ранее документ был внесен сенаторами в нижнюю палату парламента.

"Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять", — рассказала Матвиенко в ходе пленарного заседания СФ.

По ее словам, российские регионы "очень ждут" принятия этого закона, поскольку он позволит оперативнее принимать решения, не снижая при этом качество процедуры. Госдума увеличила объем казначейских кредитов регионам в 2023 году

Спикер Совфеда сообщила, что накануне обсудила инициативу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства поддержал проект, отметила она.

Матвиенко также подчеркнула, что значительно улучшить ситуацию позволит внесение поправок в ряд правительственных нормативных актов без изменения законодательства.