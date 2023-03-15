ФТС: профицит торгового баланса России в январе составил 10,732 миллиарда долларов
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА СОСТАВИЛ $10,732 МЛРД — ФТС
https://1prime.ru/state_regulation/20230315/840077295.html
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ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА СОСТАВИЛ $10,732 МЛРД — ФТС
https://1prime.ru/state_regulation/20230315/840077295.html
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