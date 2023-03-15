МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россия в ближайшие годы столкнется с нехваткой квалифицированных кадров, предупредил глава Минтруда РФ Антон Котяков. В ОПК не хватает высококлассных специалистов, заявил Путин

"Вызов, который я вижу на ближайшие 2-3 года — это серьезные трансформация рынка труда", — рассказал он на пленарной сессии международной Конференции HR-отрасли.

По словам Министра, России необходимы квалифицированные специалисты для выполнения поставленных задач по экономическому росту, однако в стране будет наблюдаться "серьезный дефицит" таких кадров. Именно это станет главным вызовом с точки зрения рынка труда, отметил Котяков.

Он добавил, что ситуация с безработицей в стране остается стабильной вопреки прогнозам, показатель находится на минимальном уровне в 3,6 процента. Число безработных россиян составляет 2,7 миллиона человек, добавил министр.

"Мы должны понимать, что эти 2,7 миллиона — это те, кто в принципе никогда не работал и не планирует работать", — заявил он.

В то же время на учете в центрах занятости по всей стране стоят 500-600 тысяч россиян, отметил Котяков. Глава Минтруда считает, что на фоне текущей демографической ситуации количество рабочей силы в стране не изменится до 2030 года.