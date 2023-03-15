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https://1prime.ru/state_regulation/20230315/840079788.html
Путин назвал ответ на все западные санкции
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Россия должна ответить на санкции расширением экономических свобод и понижением барьеров, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства во вторник выступил на... ПРАЙМ, 15.03.2023
экономика, новости, владимир путин, санкции против рф, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россия должна ответить на санкции расширением экономических свобод и понижением барьеров, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства во вторник выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.
"В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия, все вы хорошо это знаете", — отметил он.
Путин подчеркнул важность помощи Генпрокуратуры в работе по ответу на ограничения, например, ликвидацией административных барьеров.
По словам российского лидера, Москва должна отвечать недоброжелателям расширением экономических свобод в рамках закона.