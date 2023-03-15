МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россия должна ответить на санкции расширением экономических свобод и понижением барьеров, заявил президент страны Владимир Путин. Глава ЕЦБ раскрыла пранкерам правду об антироссийских санкциях

Глава государства во вторник выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.

"В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия, все вы хорошо это знаете", — отметил он.

Путин подчеркнул важность помощи Генпрокуратуры в работе по ответу на ограничения, например, ликвидацией административных барьеров.

По словам российского лидера, Москва должна отвечать недоброжелателям расширением экономических свобод в рамках закона.