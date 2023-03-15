МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал прокуроров проследить за четким выполнением гособоронзаказа и рациональным использованием средств. Путин назвал ответ на все западные санкции

Глава государства в среду выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент попросил уделить внимание надзору за соблюдением законов в сфере ОПК. По его словам, вопросы реализации всех заданий гособоронзаказа и эффективного использования бюджетных ресурсов должны находиться на постоянном контроле.

Путин подчеркнул, что власти выделяют достаточно средств на гособоронзаказ и ОПК, но делает это "аккуратно", не ущемляя другие сферы. При этом все выделяемые средства должны расходоваться рационально и "в строгом соответствии с законом", отметил российский лидер. Россияне смогут пройти обучение для трудоустройства в ОПК

Кроме того, Путин указал на необходимость надзорного сопровождения модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он заявил, что в российском ОПК сейчас идет масштабная работа. Глава государства призвал выполнять задачи "в высшей степени эффективно".