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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230315/840080927.html
Розничные продажи в США снизились в феврале
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Объем розничных продаж в США в феврале снизился на 0,4% по отношению к январю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 15.03.2023
экономика, новости, сша, минторг, продажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в феврале снизился на 0,4% по отношению к январю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя на 0,3%.