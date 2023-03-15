МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в феврале снизился на 0,4% по отношению к январю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. СМИ: США держит в руках "бомбу замедленного действия"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя на 0,3%.