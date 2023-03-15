МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Заказчики и поставщики за год работы на курируемом Минпромторгом "Сервисе импортозамещения" заключили 60 тысяч сделок на 46 миллиардов рублей, сообщил управляющий директор по взаимодействию с органами государственной власти Газпромбанка Сергей Калинин во время выступления на 9-м ежегодном международном "СПГ Конгрессе Россия". Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта

"Сервис импортозамещения" был запущен в марте 2022 года Минпромторгом России совместно с Электронной торговой площадкой Газпромбанка в связи со значительным повышением спроса на отечественную продукцию. С помощью него заказчики могут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать российские и зарубежные аналоги товарам, импорт которых ограничен.

"Вот каких результатов нам удалось достичь с момента начала работы сервиса, с марта 2022 года. Более 4 тысяч новых зарегистрированных заказчиков, более 44 тысяч новых зарегистрированных поставщиков. Новых сделок у нас уже более 60 тысяч… Более 46 миллиардов — сумма новых сделок… количество товаров российского производства (в заказах – ред.) в сервисе перевалило за 251 тысячу", – рассказал Калинин на сессии "Современные техника и технологии для СПГ: актуальные запросы бизнеса и предложения производителей".

Организатор "СПГ Конгресса Россия" – компания Vostock Capital.