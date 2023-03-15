МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россия является абсолютным мировым лидером по числу введенных против нее санкций, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава ЕЦБ раскрыла пранкерам правду об антироссийских санкциях

Глава правительства во вторник провел встречу с депутатами фракции КПРФ.

"Мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применялись", — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что на этом фоне российским властям необходимо, прежде всего, удержать экономику. По его словам, правительство в этой связи приняло 315 мер на восемь триллионов рублей для обеспечения экономического роста и ситуационного реагирования.

Премьер также указал на профессиональные действия Банка России в экономическом секторе.