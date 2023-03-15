ВАРШАВА, 15 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в феврале нынешнего года выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). В Британии ждут замедления инфляции на восемь процентов к концу года

Это самый высокий уровень инфляции с декабря 1996 года.

По данным GUS товары в феврале подорожали на 20,2%, а услуги — на 13,3%.

При этом по отношению к январю потребительские цены выросли на 1,2%.

Сильнее всего в феврале подорожали продукты питания (на 24%) и транспорт (23,7%).