2023-03-15T17:39:51+03:00
2023-03-15T17:39:51+03:00
2023-03-15T17:39:51+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230315/840083185.html
Инфляция в Польше обновила рекорд с 1996 года
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляция в Польше в феврале нынешнего года выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). Это самый высокий... ПРАЙМ, 15.03.2023
экономика, новости, польша, инфляция, рекорд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 15 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в феврале нынешнего года выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).
Это самый высокий уровень инфляции с декабря 1996 года.
По данным GUS товары в феврале подорожали на 20,2%, а услуги — на 13,3%.
При этом по отношению к январю потребительские цены выросли на 1,2%.
Сильнее всего в феврале подорожали продукты питания (на 24%) и транспорт (23,7%).