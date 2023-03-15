ТЮМЕНЬ, 15 мар — ПРАЙМ. Калининский суд Тюмени приговорил экс-зампреда Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессу Брандербург за хищение более 561 миллиона рублей к четырем годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Генпрокурор назвал стоимость недвижимости, изъятой у коррупционеров за год

"Признать виновной Инессу Брандербург в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ, и назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — огласила приговор судья Татьяна Одинцова.

Ранее гособвинение просило суд назначить Брандербург четыре года десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что в срок заключения будет зачтено время содержания подсудимой под стражей с 4 июля 2021 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии. Также с подсудимой взыщут солидарно с ранее осужденными Мануиловым, Кузнецовым, Горбоносовым в пользу госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" около 545 млн рублей.

На вопрос о том, будет ли подана апелляционная жалоба, адвокат Александр Пашкевич заявил агентству, что это зависит от решения самой Брандербург. "Основания для обжалования есть, я нахожу приговор суда слишком суровым", — подчеркнул защитник.

По версии следствия, Брандербург в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 миллиона рублей, после чего скрылась с организатором преступления и была объявлена вместе с ним в международный розыск. В июле 2021 года ее задержали в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали в Россию. В ГД внесли проект о приватизации конфискованного у коррупционеров жилья

По данным прокуратуры Тюменской области, совладелец и председатель правления СБРР Григорий Романюта совместно с экс-председателем правления Дмитрием Мануиловым создал группу для хищения средств, в которую и вошла Бранденбург. Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из тюменского отделения ЦБ РФ наличными на сумму 561 миллион рублей под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи со снижением ставок.

Как установило следствие, Бранденбург забрала из хранилища деньги, "заменив их канцелярскими товарами". Из похищенных средств той же ночью в Тюмени около 350 миллионов забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 миллионов взяла себе сама Бранденбург, которая ночью на арендованном для нее за 1,1 миллиона рублей самолете Як-40 улетела в Москву, а затем в Берлин.

Отмечается, что соучастники преступления Дмитрий Мануилов, Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов в январе 2019 года Калининским районным судом приговорены к трем годам колонии общего режима. Организатор преступления Романюта до сих пор в розыске.

В 2018 году Банк России отозвал лицензию у СБРР, в частности, из-за "дыры" в капитале. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк СБРР на 1 января 2018 года занимал 322-е место в банковской системе РФ.