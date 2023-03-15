ПЕКИН, 15 мар — ПРАЙМ. Китай готов расширять и облегчать доступ других стран к своему рынку, заявил в среду председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Китайская экономика постепенно восстанавливается после пандемии

"Компартия Китая намерена содействовать качественному развитию, способствовать глобальному развитию и процветанию. Мы ускорим построение новой модели развития, продолжим расширять открытость внешнему миру, продолжим упрощать доступ к рынку и открывать двери открытости все шире и шире", – заявил Си Цзиньпин, выступая с речью на церемонии открытия межпартийного диалога высокого уровня между Компартией Китая и мировыми политическими партиями, проходящего в формате видеоконференции.

Он добавил, что Пекин намерен обеспечить мир более качественными китайскими товарами и вместе с тем предоставить миру масштабный китайский рынок и его спрос.

"Мы будем решительно поддерживать и помогать развивающимся странам в ускорении развития, осуществлении индустриализации и модернизации", – указал он.