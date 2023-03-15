МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что перед тем, как принимать решения, касающиеся возможной отмены ЕГЭ, необходимо все серьезно взвесить, проанализировав как плюсы, так и минусы. ФТС перечислила в бюджет 782,1 миллиарда рублей с начала года

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил журналистам, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"), комментируя это, отметил, что тема отмены ЕГЭ обсуждается, систему будут "демонтировать" постепенно. Вопрос о ЕГЭ подняли и члены фракции "Справедливой России", с которыми Мишустин провел встречу в среду.

"Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть", — сказал Мишустин в ходе встречи.

Он также выразил мнение, что требования к новым специальностям должны быть отражены в поправках к нормативным актам. Премьер рассказал, что сегодня в сфере образования запущен проект 30 инженерных школ, в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям реализуется программа "Профессионалитет". "Плюсом хотим добавить 170 кластеров и такие специальности, как "электроника"," робототехника", "фармацевтика", — добавил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.

Задача вывести экономику на новые рубежи требует от депутатов взвешенных решений, также заявил Мишустин.

"Президент в своем послании подчеркивал, что стратегическая задача сегодня — это вывести экономику на новые рубежи в условиях беспрецедентных санкций и внешнего давления. И это требует, в том числе от депутатского корпуса, ответственных, взвешенных решений", — сказал премьер.

Он отметил, что именно такой подход к принятию законов демонстрирует фракция "Справедливая Россия".

"Хочу поблагодарить вас за конструктивное взаимодействие в это непростое время", — добавил Мишустин.